Nie chcę podważać sensu misji, bo ma potężny potencjał i to pod kątem propagowania nauki czy zaistnienia na rynku kosmicznym ale to co czytam jest przerażające w kontekście dostępu do materiałów finansowanych z naszych podatków. I to w szczególności tych unijnych.



Praktycznie wszystkie materiały NASA są przekazywane społeczeństwu w ramach domeny publicznej, są dedykowane strony skąd można pobrać materiały, zdjęcia, analizy czy inne dane z misji. A co robi ESA? No bez Pokaż całość