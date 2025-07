przeciez ten z limanowej to tez prawie dziadek wiec skonczcie pie*lic ze jak jakas babcia czy dziadek to nie moze nikogo zabic i nalezy olac, bo to wlasnie wy macie krew na rekach moze przez takie podejscie nie schwytano zabojce z limanowej ktory juz wczesniej grozil rodzinie. OP to ****