Chłop z mercedesa do utylizacji. Natomiast nagrywający wcześniej czy później sam się zdarwinuje - szkoda, że jego rodzina pewnie też przy okazji zginie.



No ale jak widać po tym nagraniu = jest to poświęcenie na które on jest gotów. Żadne prośby i płacz córki nie powstrzyma go przed zabawą z psycholem na autostradzie!!!