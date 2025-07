Ale nad czym sąd będzie debatował? Tu nie ma eksmisji, czy egzekucji komorniczej? Miasto wchodzi z policjantami i jeżeli dzierżawca nie ma odpowiedniej umowy to koniec, właściciel zmienia zamki i tyle, a tym bardziej, że terem należy do samego miasta.



"Może ktoś ma pomysł, jak „zachęcić” użytkownika do oddania gruntu bez cwaniakowania?" - jeżeli użytkownik cwaniakuje to odpłać się tym samym.



Miasto powinno normalnie tam "wjechać", a jeżeli gościowi się coś nie Pokaż całość