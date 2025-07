Aha, czyli wygaszamy państwa narodowe, mieszamy tubylców z trzecim światem, zamykamy cały ich przemysł, przenosimy wszystko do Chin, a lokalsom zostawiamy drukowanie comiesięcznego przelewu czyli cały naród wpada pod koła aparatu socjalnego? i oczywiście to świadczenie będzie wypłacane tylko "grzecznym", którzy się nie zbuntują, dlatego każdy "szur" wcześniej czy później umrze z głodu bezdomnyPoczytajcie o Towarzystwie Fabiańskim - kunktatorska droga do zniesienia własności prywatnej