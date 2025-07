A co to znaczy dla przeciętnego polaka pracującego na etacie? Jak ten rekorowdy wzrost PKB przekłada się na wzrost życia przeciętne rodziny pracującej na etacie przy zarobkach w okolicy najniższej krajowej?

Serio pytam. Bo o takich sukcesach słychać od wielu lat a siła nabywcza pensji jakoś słabo wygląda. Co chwila artykuły, że w Polsce drożej niż w innych krajach, produkty droższe niż w innych krajach Europy.