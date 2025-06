No no, od kilku lat nawozy z Rosji to jest cholernie minimum które na portach i tak jest pakowane bezpośrednio ze statków prosto w worki z napisem "wyprodukowane w Polsce". Azoty zdychają od wielu lat. Jak kiedyś na Policach były kolejki po 15 godzin, tak teraz nie ma ich w ogóle.



Terminal w chrubieszowie za to ma kilkugodzinne kolejki. A zgadnijcie skąd tam na wagonach idzie polifoska? ;))))