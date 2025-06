Emerytury specjalne to jest dopiero skandal, jedynymi uprawnionymi do wcześniejszych emerytur powinni być żołnierze zawodowi i to tylko jednostek liniowych a nie jakieś tam orkiestry wojskowe oraz policja ale też z konkretnych wydziałów. Reszta normalnie do 65 roku życia i nagle okaże się, że nie trzeba podnosić wieku emerytalnego a w systemie są pieniądze.