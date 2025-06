Poziom braku empatii ludzi jest odrażający. Z jednej strony tacy obrońcy życia, stop aborcji jak plód ma wady genetyczne, letalne, a potem jak taka osoba się urodzi to poniżenia, przylepianie latki kaleki. Tak, kalectwo to stan fizyczny i tak się nazywa ,a el nazywanie kaleki kaleką jest po prostu odrażające i jedyne czego można takiej osobie życzyć to żeby ich dziecko urodziło się właśnie kaleką