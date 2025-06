Liczba świń w UE wyniosła 132 miliony, co oznacza spadek o 0,5% w porównaniu do 2023 roku, pogłowie bydła zmniejszyło się o 2,8%, do 72 milionów sztuk, liczebność owiec spadła o 1,7%, osiągając 57 milionów sztuk, pogłowie kóz zmniejszyło się o 1,6%, do 10 milionów sztuk.