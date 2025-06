To nic innego, jak niezależne konstrukcje z odciągami połączone z anteną grubymi, stalowymi linami. O ile wejście na główną część jest wyzwaniem, o tyle maszty te są znacznie gorsze.

Wzdłuż długich drabin zwykle montuje się kosz bezpieczeństwa, który zabezpiecza przed odpadnięciem (wówczas człowiek opiera się o kosz, a nie leci w dół). Jednak w tym przypadku konstruktorzy poszli chyba na oszczędności, bo w wielu miejscach na maszcie wspomniany kosz zaczyna się dopiero od połowy drabiny... Co gorsza, drabiny zamontowano tuż przy krawędzi masztu, zwężającego się wraz z wysokością.

Ktoś chyba uznał, że odpadnięcie na samym początku kilkumetrowej drabiny nikomu krzywdy nie zrobi. Problem jednak w tym, że są one zamontowane na wysokości najwyższych wieżowców w Warszawie. Daje to ciekawe odczucia, kiedy będąc w połowie jednej z drabin na wysokości około 100 metrów - spojrzy się za plecy, gdzie jest tylko pusta przestrzeń. Jeden błąd i pierwszą rzeczą, jaką człowiek spotka na swojej drodze, będą drzewa lub ziemia. Ponadto, maszt bardzo mocno pracuje na wietrze. Na szczycie widać to dosyć wyraźnie dając odczucie kręcenia się w głowie.