Na wykopie to standard. Jak już ktoś wdaje się w dyskusję to najczęściej robią się z tego jakieś chochoły. O braku umiejętności rozumienia przenośni to już nawet nie ma co się rozpisywać. A wypada do tego dodać jeszcze ignorancję i chamstwo. A najlepsi są ci, którzy nie zrozumieją tego co napiszę, roją chochoła, obrażają się przez niego i zbulwersowani mnie wyzywają XD