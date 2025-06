To jest bardzo ciekawe. Kłamanie na temat oczywistych przewinień wychodzi tak naturalnie. To nie jest problem tej komendy czy Policji. To jest problem wszystkich Polaków. Przestępców, ale swoich to się broni przed odpowiedzialnością i tyle. Nie zdradza się kolegów. Nie kabluje się nauczycielom, policji, szefowi, służbom odpowiedzialnym za ochronę środowiska, urzędowi skarbowemu.



Jak kolega kradnie to należy go wspierać. To jest naczelna zasada życia każdego Polaka. Hej.



Jak to powiedział jeden z Pokaż całość