Jak się ktoś nie może nauczyć matematyki na poziomie szkoły podstawowej to kwalifikuje się do kształcenia specjalnego.



To że osoba na wózku nie może biegać przez płotki to nie problem biegania tylko możliwości danej osoby.



Idąc dalej, bo on się na studia nie dostanie - no i dobrze, bo by marnował miejsce kogoś kto matematykę ogarnia więc coś może z tych studiów wyciągnąć.