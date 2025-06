Od razu wiadomo, że nie chodzi o likwidację spania "na glebie", tylko o podniesienie ceny za taką formę noclegu.



Wiele turystów wykorzystuje regulamin do tanich noclegów w górach, a nie do awaryjnych sytuacji. Wspomniane spanie "na glebie" nadal będzie możliwe, bo przecież co zrobić z osobami, które faktycznie potrzebują schronienia na noc. Nie wypuści się ich w góry, żeby co chwilę trzeba było wysyłać pomoc. Podniesie się im ceny do wysokości normalnego Pokaż całość