Jako milenials obracający się wśród dziewczyn zetek mam wrażenie że zetki nie są nawykłe do przetwarzania negatywnych emocji. One się kruszą przy byle pierdnięciu. Z chłopakami z tej generacji nie mam styku, ale z tego co obserwuję to jakby pozerstwo - u nas karane i wyśmiewane - u nich było normą.