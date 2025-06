Przecież dopiero co pisali artykuły, że poszukiwany może być już na Słowacji.

Swoją drogą przypomina mi się historia Grzegorza Borysa, który niczym Rambo ukrywał się w trójmiejskich lasach, pił wodę z kałuży, żywił się jedzeniem z przygotowanych wcześniej skrytek i wielokrotnie wymykał się obławie. Znany profesor kryminolog w programie telewizyjnym snuł teorie, że napawa się swoją przebiegłością i rajcuje go ucieczka przed policją, a on tymczasem cały czas leżał utopiony w bagnie Pokaż całość