tak się trzeba bawić! po pijaku, nie swoim pojazdem z księdzem!

Pamiętam, że mieliśmy takiego księdza w rodzinie i dawał ślub, bo go poproszono. Przyjechał najnowszym BMW z kierowcą n------y, jak się patrzy, ale ślubu udzielił, po czym kierowca ze mną pomagał go włożyć z powrotem do samochodu, a nie był nawet proboszczem;) xD Takie życie - chcesz być ponad prawem zostań księdzem, politykiem, albo policjantem;)