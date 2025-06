Tacy ludzie powinni być dożywotnio eliminowani z dróg. Ten gość nie zrobił tego niechcący, nie zagapił się, on z premedytacją wyprzedzał na zakazie wyprzedzania, jechał znacznie szybciej niż dopuszczalna prędkość i nie odpuścił widząc wysepkę rozdzielającą pasy.

A jeśli to obcokrajowiec, który "nie wiedział", to deportacja z dożywotnim zakazem wjazdu do UE.