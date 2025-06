cieszę się że wykop to nagłaśnia i praktycznie co 3 godziny jest coś na głównej - ale sorry to do nikogo nie dotrze, ludzie będą dawać się dymać bo nie szanują pieniędzy, jak nie starczy 800+ to wiedzą że rząd da +1000zl



zaczął się teraz sezon wakacyjny, dawno nie widziałem ludzi co zjeżdżają z dróg typu S / A aby zatankować się do pełna taniej, podjeżdżają na mopa bo są nauczeni wygodnego Pokaż całość