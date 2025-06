wyobraźcie sobie że miliarderzy mogą sobie kupić nieśmiertelność, taki Trump i Putin rządzący w nieskończoność. Jak się dłużej pomyśli to brak śmierci odbiera sens życia, nie mówiąc o tym że społeczeństwo nieuniknienie będzie się starzeć a dzieci byłyby zakazane bo planeta by się przeludniła. Świat w którym się nie umiera to smutne piekło