‼️⚠️Strzały spod Limanowej. PZŁ: to nie myśliwy. To kłamstwo.

📲💻📰W związku z pojawiającymi się w mediach spekulacjami, jakoby sprawcą tragedii spod Limanowej był myśliwym, Polski Związek Łowiecki stanowczo dementuje te informacje:

🗣ta osoba nie jest członkiem naszego Zrzeszenia!

❌🚫Nie pozwolimy, by dramatyczne wydarzenia stały się pretekstem do szkodliwych uproszczeń i fałszywych oskarżeń wobec całego środowiska myśliwych.🌿

🌿📯Łowiectwo to odpowiedzialność, wiedza, tradycja i zasady. Każdy członek PZŁ przechodzi szkolenia, egzaminy, badania i nadzór – nie ma mowy Pokaż całość