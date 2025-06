To nie pojedynczy przypadek, takie zjeby są w każdym mieście. Jak pisze, że widuje takich, którzy pomiędzy ludźmi na ścieżkach rowerowych śmigają po 80kmh to nawet tutaj znajdują się wykopki, które twierdzą że to niemożliwe. Chyba zacznę nagrywać tych debili, gdy jadę samochodem 50-70 i mnie wyprzedzają chodnikiem ¯\(ツ)/¯