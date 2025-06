slabo to widze fajnie sie marzy ale jakby to moglo wygladac? zniesienie ograniczen jakis certtfikatow serwerow moze i by dalo rade ale co z serwerem? kazac im udostepniac kod? nie przejdzie, udostepniac binarki? to one i tak sie moga przeterminowac kto to bedzie utrzymywal.