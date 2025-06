Zaraz obejrzę, ale czy ten samochodoza to nie jest przypadkiem taki srogi prowokator, który pierdoły potrafi raban zrobić i generalnie więcej z niego szkody w społeczeństwie niż pożytku? Gdzieś mi się tam kiedyś przewinęło, że sam się niby przyznał, że w sumie to robi to dla atencji i żeby ludzi wqrwiac, a nie, żeby zrobić coś dobrego.



Ja rozumiem prawo prawem, ale jak ktoś przy robocie gdzieś tam na chwilę stanie, żeby Pokaż całość