Był kiedyś świetny reportaż z Magdą Gacyk w Radiu357 naturalnie na samym początku istnienia tego radia zanim sie nie zeszmaciło na temat między innymi pewnych specyfików które w dolinie krzemowej górują. Jako że to były początki tego radia reportaż był do tego stopnia zajefajny że wysłuchałem go od początku do końca i doszedłem do wniosku że te radio jest zajebiste skoro posiada taki otwarty scenariusz dla wszystkich. Niestety potem stało sie komercyjne Pokaż całość