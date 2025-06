No ale to mężczyźni nie protestują i się na to godzą. Państwo byłoby frajerem jakby nie wykorzystało ludzi, którzy nie stawiają sprzeciwu. Wzieli by kobiety to by byly protesty i marsze i wyzywanie, a faceci co zrobią?



Na Ukrainie chwycisz faceta to co najwyzej nie chce wykonywac rozkazu to sie go troche pobije i poopluwa az zmieni zdanie i jak na razie calkiem dobrze to dziala. Nie ma ruchu oporu przeciw wladzy Pokaż całość