I teraz pytanie do Mirków oblatanych w ubezpieczeniach . Czy da się przed tym obronić? Na ch… mi ubezpieczenie, jeśli mój dom jest realnie warty ok 2,5 miliona złotych a tacy mi np. 300k by zaproponowali. Jak się bronić? Jaki rodzaj ubezpieczenia wybrać, jakiś all risk idiotoodporny? To nie jest kraj dla ludzi.