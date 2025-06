Możecie sobie kpić i może macie gdzieś tam rację w paru kwestiach, ale sam fakt jak takie betonowe Jezusy irytują Żymian jest dla mnie argumentem nie do przebicia. Pochwalam iniciatywę choć boleję na tym, że często wielkość betojeza jest zawsze wprost proporcjonalna do skali zepsucia, bezprawia i upadku do obszaru w jakim jest postawiony. "Macie tam źle fawelarze? Popatrzcie sobie tam na niego dla otuchy, on was zbawi".