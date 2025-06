Coś koleś gada jak potłuczony. Skoro chce zapłacić 1000zł to niech weźmie taczkę (z gumowym kółkiem), kupi w elektrowni prąd i niech przywiezie sobie do domu ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Może i jest duży poziom skomplikowania odnośnie rachunków za prąd, ale energia sama z siebie się nie teleportuje do czajnika w domu.