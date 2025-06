Proszę nie narzekać. Część z nas już dawno ostrzegała w jakim kierunku to idzie - wszechobecna inwigilacja, to byliśmy wrzucani do worka z płaskoziemcami. No i ćipy w szczepionkach. Ale karty płatniczej też używasz! No jest różnica przepuścić 2-3 transakcje na miesiąc, a wrzucać cały swój życiorys, zdjęcia, kontakty na pejsbuki. No ale, niektórzy sami tego chcieli...