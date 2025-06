W końcu ktoś ogarnie ten b----l z oznaczeniami. Może jeden z drugim polityk był na wakacjach w jakimś kraju UE i doszedł do wniosku, wracając do PL, że mamy beznadziejnie oznakowane autostrady? Lepiej późno niż wcale.



Chciałbym by cała procedura wymiany oznakowań była transparentna i podana w szczegółach do informacji publicznej - kto, gdzie, kiedy, za ile i od kogo. Może kiedyś…