Mało rzeczy denerwuje mnie tak jak podejście pacjentów z cukrzycą typu drugiego. Normalnie "jo nie chcioł jo nie wiedzioł". Żyje sobie taki człowiek, żre słodkie tłuste, ruchu zero, waga 100+, a potem zdziwienie, że ma cukrzycę. No i jeszcze traktuje to jak jakiś katar, bo wcale to nie jest choroba która może ci skrócić życie o 15-20 lat. Jaką masz glikemię? A co to? Żona kiedyś dawała leki ale teraz już nie Pokaż całość