W wypadku zginęła 10- latka. Sąd cofnął zakaz prowadzenia pojazu, ponieważ utrudniało to codzienne życie sprawcy. Na trasie S8 w miejscowości Wymysłów (woj. mazowieckie) doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 10-letnia dziewczynka, a sześć osób zostało ciężko rannych. Dwie osoby do teraz zmagają się z rehabilitacją i nie są w pełni sprawne. Jak ustaliła prokuratura, kierowca toyoty — znany reżyser Krzysztof Ł. — pędził ponad 120 km/h, stracił panowanie nad autem, wypadł z pasa ruchu, przebił barierki i wjechał na przeciwną jezdnię, gdzie zderzył się z citroenem.Wśród ofiar była 10-letnia Hania."Pamiętam ten moment, gdy strażacy wyciągali ją z samochodu. Całe ubrania były we krwi. Tego strasznego widoku nie zapomnę chyba nigdy – mówi pani Emilia, matka dziewczynki w wywiadzie z portalem Onet.Kobieta od dnia wypadku nie może się pozbierać. Cały czas jest na silnych lekach. Od sprawcy nie usłyszała nawet "przepraszam". Wciąż czeka na sprawiedliwy wyrok dla sprawcy wypadku.Reżyser nie przyznał się do winy. Postawiono mu zarzuty związane ze spowodowaniem katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.