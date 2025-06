Ktoś stworzył dziurawy system przyznawania dotacji by ktoś mógł to wykorzystać. Nie widzę innej opcji.



Jak debilnym pomysłem jest by klient zamawiający remont, termomodernizację czy piec oddawał pieniądze z dotacji które firma wynajęta do wykonania prac sobie przywłaszczyła i tych prac zwyczajnie nie wykonała ¯\(ツ)/¯