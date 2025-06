Z takich ciekawostek - z racji wieku dostałem od rodzinnego skierowanie na USG brzucha (to co tak jeżdżą takim jakby depilatorem na kablu po kisielu - jak kobietom w ciąży).

Szybki telefon do szpitala powiatowego i już jestem zarejestrowany....na LISTOPAD. Przecież jakbym był w ciąży to zdążył bym trzecie dziecko urodzić zanim bym się dostał na badanie.



Moja matka dostała skierowanie do kardiologa (to przecież nie z katarem). Czas oczekiwania to minimum 2 lata