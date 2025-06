Bieda umysłowa. Kasa na szybkie auto jest, ale żeby sobie po torze pojeździć to już kasy nie ma. Poza tym nagle na torze okazuje się, że jeździć się nie umie i słabsze auta cię wyprzedzają, do tego dumę trzeba schować do kieszeni i ojca poprosić o szybsze auto i brandzlować się do szybkiej jazdy po zwykłych ulicach.



Pereti na zawsze w moim blenderze