Zbudował wilk elektrownię, lecz by prąd uzyskać, musiał kupować węgiel z kopalni od liska, kopalnia z elektrowni cały prąd zżerała, i nie było ni prądu ni węgla, ale system działa.

Zagospodarował bym takie kopalnie węgla kamiennego im głębsze tym lepsze i przerobiłbym je na zero-emisyjne magazyny energii, panele FV mogły by wtedy wisieć na każdym płocie, bo każdą ilość energii można by tam zmagazynować. Szwabom by d--a pękła jak byśmy osiągnęli wszystkie Pokaż całość