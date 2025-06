Decyzja ta została spowodowana zmieniającym się zapotrzebowaniem konsumentów i koniecznością adaptacji oferty firmy

Wieloletnie zaangażowanie firmy - w spełnianie oczekiwań konsumentów i klientów oraz w działania na rzecz społeczeństwa - pozostaje niezmienne.

Pokaż całość

Zmieniające się zapotrzebowanie konsumentów, czyli że co? Ludzie przestali prać brudne ubrania i nie potrzeba, aż tylu środków do prania na rynku?Czyli jak konsumenci i klienci będą oczekiwać od firmy Henkel tego by zakład w Raciborzu dalej zajmował się