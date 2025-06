Czy można handlować "niczym"? Można. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Ale taka gospodarka się kiedyś zawali - oparcie na usługach, handlu prawami majątkowymi do dóbr przemysłowych, do emisji spalin, do pierdzenia. Trolle patentowe to wisienka na torcie takiego właśnie rozwoju. Gospodarka coraz bardziej wirtualna, coraz bardziej oderwana od zdarzeń gospodarczych dnia codziennego.



Nie wiem kiedy, ale kiedyś coś się stanie i ten domek z kart się zawali. Okaże się, Pokaż całość