Sprzedający na Allegro znają temat błędów w naliczaniu opłat za podjazdy DPD. Zdaniem Allegro problem dotyczy jedynie Maja, co zostało zakwestionowane przez wielu Sprzedających, którzy na własną rękę sprawdzili dane z serwisu. Ograniczone do użycia Excela analizowanie tak skomplikowanych i rozdrobnionych zbiorów danych to ogromna i bardzo czasochłonna praca, a dla wielu, zbyt wielkie wyzwanie. Też jestem Sprzedającym i ten problem dotknął również mnie. Przypadkiem, jestem również specjalistą Data Science, czyli gościem Pokaż całość