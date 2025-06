Podziwiam za wytrwałość, bo Syrena od święta jako ciekawostka jeszcze jest ok ale jeździć, tym gównem na codzień, to musi być gehenna. Podejrzewam jednocześnie, że u Edka to nawet nie tyle sentyment, co częsty dla ludzi starej daty, opór przed zmianą: samochodu, TV, telefonu, pralki etc. Działa? Działa. Wiec jest dobre i po co zmienić? Na co to komu potrzebne?