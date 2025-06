Myślę, że na przestrzeni lat wiele się zmieni, państwo przestanie dofinansowywać kościół. Kościół sam zacznie również też się kurczyć, co już teraz doskonale widać. Na przestrzenie kilkudziesięciu lat majątki zostaną przejęte przez świeckie podmioty. No, a to , że kościół jako instytucja powinien odpowiadać za swoich wychowanków, to sprawa oczywista. Zajebiście zakłamana jest ta instytucja, ale wszystko ma swój kres.