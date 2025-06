Pokaż całość

Ogólnie Ameryki nie odkryli, bo istnieje już https://nabory.kprm.gov.pl - gdzie są ogłoszenia na stanowiska urzędnicze w ZUSach, Urzędach Wojewódzkich itd., wystarczy tylko dokleić poziom samorządowy.Miałem epizod w urzędach i wszystkim co mówią że ogłoszenia są obstawiane po znajomości to xD. Do szczebla wojewódzkiego włącznie jest bieda aż piszczy i normą jest zarabianie najniższej krajowej + wysługa lat, ew. parę stówek powyżej minimalnej. Na stanowiska specjalistyczne (inspektorzy itd.) wynagrodzenie wynosi jakieś 60