Uwaga na tą pseudo firmę budowlaną inplus new home spółka zoo m. Goście którzy to prowadzą to oszuści działający z premedytacją i prowadzą grube przekręty. Cały proceder polega na tym, że przerabiają domy na mikro kawalerki, a kupujący zostają z zakupem, który prowadzi nadzór budowlany, który im każe to przywracać za własne pieniądze do stanu pierwotnego, ponieważ nie było zgody na przebudowę!!!.