Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy poszukują zaginionej osoby Tomasz Soliński lat 50 mieszkańca Kopojna gm. Zagórów. Mężczyzna wyjechał w maju do pracy do Niemiec i do chwili obecnej nie powrócił do domu. Wygląd mężczyzny: wzrost ok. 170 cm, włosy ciemne, krótkie, siwiejące, oczy brązo