BWM, duże, ślady na piachu gdzieś na zadupiu, o okolicznościach nie chcą pisać w artykule (celowo jak napisali).

Czyli co BMW SUF i tato raz na dekadę chciał wypróbować to w terenie? Bo normalnie pali zbędne ilości paliwa i wytwarzał zbędne ilości pyłu z okładzin i opon poruszając się po asfalcie ale jest MOC i pokaz kto ma większego. No to pojechał X(3-7) w teren (w art. jest że szeroka opona) i Pokaż całość