Coraz lepiej ten lewicowy świat wygląda. Dostań robotę w firmie w centrum miasta, płacą tyle, że na mieszkanie w mieście cię nie stać, więc dojeżdżasz 40km do roboty w jedną stronę. Komunikacja oczywiście ma taki rozkład, że nie dojedziesz na czas więc jeździsz autem. Z powodu zarobków nie jest to jakaś nowa fura, w najlepszym wypadku kilku letnia i nagle cyk, nawet swoim gruzem nie dojedziesz do roboty bo jest po prostu Pokaż całość