Bezkarność - to jest jeden z głównych problemów w tym kraju. Nieważne, czy chodzi o patusów, polityków kradnących setki milionów, albo pod immunitetem demolujących wystawy. Jak długo tacy ludzie są bezkarni, to tylko się rozkręcają.

Ta parka jest bardzo niebezpieczna i już po napaści na tego restauratora powinni siedzieć w areszcie i czekać na rozprawę. Durny sąd ich nie zatrzymał, to czują, że mogą więcej.