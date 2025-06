Ekspert z jakiegos uniwersytetu w ABC News:

- Iranczycy prawdopodobnie ewakuowali i rozmiescili materialy wzbogacone do 60% po calym kraju.

- Ekstremalnie trudno bedzie je zlokalizowac

- Iran jest w stanie kontynuowac program i do niego wrocic w przeciagu kilku lat

- W jego ocenie to jest dopiero poczatek, poniewaz w przypadku gdy iran bedzie chcial do niego wrocic beda konieczne kolejne bombardowania. I tak w kolko.

- Nie da sie cofnac osiagniec iranu i know-how w